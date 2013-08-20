Ислам Каримов поздравил Президента Венгерской Республики

ТАШКЕНТ, 20 августа. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграмму на имя Президента Венгерской Республики Яноша Адера, в которой поздравил его с Днем основателя Венгерского государства Святого Иштвана. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Напомним, День Святого Иштвана – национальный праздник Венгрии, который отмечается 20 августа и сопровождается массовыми гуляниями, фейерверками и театрализованными представлениями на тему истории государства. Иштван – первый король венгерского королевства, основатель христианского государства, возведенный в сан Святого. В этот же день в стране отмечается праздник урожая.

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