В целях развития ремесленничества

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 августа. /УЗИНФОРМ/. 19 августа в Узбекистанском районе Ферганской области состоялось мероприятие, посвященное дальнейшему развитию ремесленничества на территории Ферганской области. В мероприятии, нацеленном на повышение правовых и экономических знаний женщин и девушек, начинающих собственное ремесленное дело, приняли участие женщины и девушки махаллей, представители сходов граждан, предприниматели района.

В процессе мероприятия местными предпринимателями отмечена необходимость учета сильных и слабых сторон своего ремесла. Они разъяснили участникам семинара пути открытия и ведения своего ремесла, его развития и возобновления производственных отраслей.

Участникам мероприятия освещены способы получения льготных кредитов из местных филиалов коммерческих банков, а также пути продвижения своей продукции на рынках области.

УЗИНФОРМ