"Молодежь на пути укрепления независимости"

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 августа. /УЗИНФОРМ/. На эту тему в городе Коканде 20 августа по инициативе ОДМ "Камолот" была организована практическая встреча, посвященная обсуждению роли молодежи в формировании гражданского общества и празднованию Дня независимости Узбекистана.

В мероприятии приняли участие представители учащейся молодежи, Центра пропаганды духовности, "молодежных крыльев" политических партий, ОДМ "Камолот" и другие.

Выступившие на мероприятии говорили о созданных широких возможностях для молодежи благодаря независимости страны, об осуществляемой работе по формированию благоприятных условий для её гармоничного развития, стремления к здоровому образу жизни.

Наряду с этим, докладчики отметили, что сегодня молодежь активно привлекается к предпринимательской деятельности, ей предоставляются льготы и преференции в малом бизнесе, ремесленничестве и надомном труде.

Участники мероприятия также обменялись мнениями по поводу повышения социально-экономической, правовой и политической активности молодого поколения, всесторонней поддержки его предпринимательских и научных инициатив.

УЗИНФОРМ