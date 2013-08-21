В Самарканде завершился областной этап женского спортивного фестиваля

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 августа. /УЗИНФОРМ/. В городе Самарканде 20 августа завершился областной этап спортивного фестиваля, проводимого среди женщин в честь празднования Дня независимости Узбекистана. В спортивном мероприятии, организованном по инициативе областного Комитета женщин, приняли участие представительницы 15 команд, победивших в городских и районных этапах состязаний.

Участницы спортивного фестиваля состязались по таким видам спорта как волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, плавание, дартс и гимнастика.

В интересных состязаниях первое место было присуждено команде Жамбайского района Самаркандской области. Второе место заняла команда города Самарканда, и наконец, третье место присуждено представительницам Иштиханского района.

В ходе фестиваля определены победительницы и по другим номинациям. Участницам мероприятия были выданы ценные подарки от имени организаторов фестиваля.

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