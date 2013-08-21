Дана критическая оценка развитию навоийской системы транспорта

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 августа. /УЗИНФОРМ/. В аппаратном совещании, прошедшем в Навоийском областном хокимияте 19 августа, приняли участие хокимы городов и районов и их заместители, руководители предприятий и организаций региона.

Участники совещания обсудили вопросы исполнения в области постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18 мая 2011 года "О мерах по упорядочению деятельности линейных такси", а также "О принимаемых мерах по выполнению областной программы по развитию рыболовства и пчеловодства".

На совещании отмечалось, что изучение данного вопроса показало неудовлетворительное состояние работы, проводимой в сфере по оказанию транспортных услуг населению, что приводит к оправданным жалобам граждан, особенно на деятельность линейных такси.

Указаны и на упущения, имеющие место в выполнении программы по обеспечению населения медом и продуктами рыболовства.

По рассмотренным на совещании вопросам были приняты соответствующие решения, в которых областному налоговому управлению, Центральному банку, управлению внутренних дел, управлению здравоохранения, санитарно-эпидемиологической службе, общественному фонду "Махала", транспортному департаменту города Навои, региональному отделению "Узавтодаретранс" и обществу по защите прав потребителей даны конкретные указания в целях скорейшего исправления выявленных недостатков.

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