В Узбекистане обсудили резолюцию Совбеза ООН по нераспространению ОМП

ТАШКЕНТ, 21 августа. /УЗИНФОРМ/. Технические аспекты выполнения Республикой Узбекистан Резолюции Совета безопасности ООН №1540 по нераспространению оружия массового поражения стали темой обсуждения, организованного 19 августа в Ташкенте при содействии ОБСЕ.

В дискуссии приняли участие 15 представителей министерств и ведомств, включая Государственный таможенный комитет, Комитет по охране государственных границ, Государственную инспекцию “Саноатгеоконтехназорат”, а также других учреждений, принимающих участие в разработке национального плана действий по выполнению Резолюции №1540 СБ ООН. Основная цель данной резолюции – предотвращение доступа негосударственных субъектов к обороту химического, биологического, радиологического и ядерного оружия и средств их доставки.

На встрече выступил исполняющий обязанности координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане Кристоф Опферманн. Он назвал мероприятие площадкой для определения приоритетов страны и выработки предложений по практическому исполнению Резолюции, которые позволят улучшить взаимодействие между соответствующими учреждениями и ведомствами. К.Опферманн также добавил, что осуществляемые Узбекистаном мероприятия по предотвращению распространения ОМП согласуются с Решением Министерского Совета ОБСЕ, принятого в Дублине в декабре 2012 года.

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