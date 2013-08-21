Посол Германии завершает свою миссию в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 21 августа. /УЗИНФОРМ/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия Аристид Эмиль Фенстер завершает свою дипломатическую миссию в Узбекистане. По этому случаю 20 августа его принял министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

На встрече обсуждались текущее состояние отношений Узбекистана и ФРГ, перспективы углубления двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и других сферах. В ходе беседы А.Камилов отметил личный вклад А.Фенстера в укрепление многопланового узбекско-германского диалога.

Напомним, Аристид Эмиль Фенстер возглавлял дипломатическое представительство ФРГ в Узбекистане с 2012 года.

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