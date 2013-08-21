В Узбекистан прибыла делегация бухарских евреев США и Канады

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 августа. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан с дружеским визитом прибыла делегация Конгресса бухарских евреев США и Канады во главе с президентом Борисом Кандовым. 21 августа его принял министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

На встрече состоялся обмен мнениями по перспективным направлениям сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Республики.

Программа визита Делегации Конгресса бухарских евреев США и Канады предусматривает участие в торжествах, посвященных 22-й годовщине независимости Узбекистана, а также открывающемся 9-м Международном музыкальном фестивале "Шарк тароналари" в городе Самарканде.

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