В Ташкенте завершился трехдневный Международный конкурс современной хореографии и спортивной пластики

ТАШКЕНТ, 21 августа. /УЗИНФОРМ/. 19 августа в развлекательном комплексе "City Makon" состоялась церемония закрытия 5-го Международного конкурса современной хореографии и спортивной пластики, организаторами которого выступили Фонд Форум, Фонд развития детского спорта, Министерство народного образования, Федерация профсоюзов Узбекистана при поддержке посольства США в Узбекистане и Израильского культурного центра.

17-18 августа на открытой площадке более 800 человек в возрасте 5 - 25 лет соревновались по таким направлениям как спортивно-бальные, народно-характерные танцы, стрит данс, современные танцы, спортивная акробатика и художественная гимнастика.

Специальная часть была отведена под "Street fest" с участием роллеров, скейтеров, велосипедистов и паркур-атлетов.

Около 200 танцоров блока "Street fest" состязались в батлах в номинациях: хип-хоп юниор, хип-хоп профессионалы, данс холл, поппинг и брейкдансинг.

В течение 3 дней мастерство участников оценивали ведущие специалисты из Америки, Израиля, России и Украины.

Цель проекта – содействие дальнейшему развитию хореографического творчества юных участников и совершенствование их профессионального уровня.

Стоит отметить, что на участие в конкурсе в этом году подали заявки 42 танцевальных коллектива из Узбекистана и Казахстана.

Завершением проекта стал гала-концерт с участием звезд узбекской эстрады.

В конце мероприятия победителей всех блоков наградила дипломами и грантами на развитие автор проекта Гульнара Каримова.

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