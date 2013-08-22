В Ташкенте продолжается прием заявок на участие в программе "Гранты на развитие малого и среднего предпринимательства и фермерства"

ТАШКЕНТ, 22 августа. /УЗИНФОРМ/. 21 августа продолжается прием заявок на участие в программе "Гранты на развитие малого и среднего предпринимательства и фермерства".

Также 20 августа завершились мастер-классы для всех желающих начать предпринимательскую деятельность и желающих заняться своим собственным делом, организаторами, которых выступил общественный фонд "Мехр нури". Общее число участников, посетивших мастер-классы со всей Республики, составило около 1 500 человек.

Во время встречи все участники ознакомились с деятельностью фонда "Мехр нури", а также уточняли детали заполнения заявок на участие в конкурсе.

Отбор будет проводиться специалистами в сфере бизнеса. Последний день приема анкет 15 октября.

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