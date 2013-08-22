



В Ташкентской области пройдет встреча с Гульнарой Каримовой



ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня, 22 августа, на базе санатория "Бустон" пройдет встреча Гульнары Каримовой с участниками медиа-лагеря "Келажак овози" в интерактивной форме. В открытом диалоге на тему: "Коротко обо всем… задай свой вопрос" примут участие активисты ЦМИ, начинающие и молодые журналисты. Также в мероприятии примут участие представители СМИ Узбекистана, блогеры и все желающие задать свой вопрос. Стоит отметить, что подобные встречи проходят регулярно в рамках крупных проектов или отдельно. Данная встреча станет стартовой для участников медиа-кэмпа. Программа лагеря будет включать тренинги, мастер-классы, конференции, направленные на развитие творческих и профессиональных навыков молодых журналистов. Во время общения будет проходить живая дискуссия на актуальные вопросы, а также все желающие могут задать свой вопрос представителям различных организаций, артистам, которые тоже будут принимать участие в беседе. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи