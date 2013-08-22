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Президент России Владимир Путин достойно ответил "эко-провокаторам"
22.08.2013 18:59

ТАШКЕНТ, 22 августа. /УЗИНФОРМ/. Во время встречи Президента России Владимира Путина с молодыми экологами – участниками специализированной смены молодежного лагеря на озере Селигер произошло знаковое событие, свидетельствующее о том, насколько политизированными и агрессивными становятся «зеленые» течения России.

Помощник депутата Госдумы Ильи Пономарева Константин Рубахин, руководитель движения «В защиту Хопра», сформировавшегося на волне никелевых фобий, умело подогреваемых среди жителей Воронежской области, передал Президенту обращение с просьбой отказаться от разработки Елкинского и Еланского месторождений. Приведенные им аргументы не отличались новизной: добыча и переработка цветного металла, по словам эколога, нанесет непоправимый вред окружающей среде, погубит уникальный чернозем региона, который тысячелетиями кормил и будет кормить Россию, лишит работы и источников существования сельчан, безнадежно загрязнит воду чистейшего Хопра.

Каждый из этих аргументов легко подвергается сомнению и разбивается элементарными вопросами. Например, почему Воронежская область, которую десятилетиями не беспокоил призрак никеля, в течение долгих лет оставалась одним из самых депрессивных регионов России с высоким уровнем безработицы и низким – жизни? Видимо, только незамутненной природы сегодня мало, даже для ведения сельского хозяйства нужны современные технологии. Об этом, кстати, сказал Владимир Путин в диалоге с молодым экологом. Он заметил, что всегда есть некое противоречие между развитием и сохранением природы, но из этого не следует, что надо отказаться от развития. Залог успеха – в поиске разумного равновесия, компромисса между тем и другим.

Однако не имеет смысла приводить, анализировать и развенчивать доводы Константина Рубахина – это прерогатива специалистов в области экологии и экономики. Мы же – о политике, от которой, как черт от ладана, открещиваются представители зеленых движений, и к которой они, как показывает практика, имеют самое непосредственное отношение. Вот и Рубахин, образно говоря, публично рванул на себе не последнюю рубаху вовсе не из альтруистической заботы о бедных воронежцах. Свое выступление он начал с того, что подобное обращение уже было передано Президенту в прошлом году. Таким образом, вместо прямого и прозрачного вопроса, на который вправе рассчитывать глава огромного государства, изыскавший в своем плотном графике время для разговора об окружающей среде, в словах защитника Хопра прозвучал упрек в адрес власти за ее бездействие и безразличие к чаяниям россиян. Вряд ли это получилось случайно.

Провокационный спич Рубахина был составлен таким образом, что при любой реакции на него Президент страны неизбежно настроил бы против себя те или иные слои населения. Поддержать в данной ситуации экологов в их «борьбе» за сохранение окружающей среды, – значит, выступить против отечественных производителей. И, наоборот, встать на сторону отечественных производителей – значит, ополчиться против экологов. Складывается впечатление, что «зеленая лингвистическая атака» на В. Путина была тщательно спланирована и красиво преподнесена – придумать такое фотограф «Pussy Riot», даже окончивший аспирантуру, ученик Марата Гельмана, очевидно, был бы не в состоянии.

Однако Владимир Путин, по праву считающийся мастером импровизации, не остался в долгу. Первым же вопросом он выбил экоактивиста из седла: «Я надеюсь, вы сейчас представляете интересы населения, а не конкурирующей фирмы?» Рубахину пришлось перейти из наступления в глухую оборону, он начал оправдываться и оказался достаточно беспомощным в этой роли. Собеседник не дал ему возможности перевести дыхание. «Насколько я знаю, вокруг этих месторождений сейчас идет конкурентная борьба за право их разработки?» - осведомился Президент.

Растерявшийся помощник депутата дал маху на глазах у всей страны. Он раздраженно воскликнул: «Да никто там ни с кем не борется – дураков нет». То есть нет «дураков», желающих взяться за никелевые залежи? Тогда что делает там УГМК и зачем нужны выступления против нее, вплоть до погромов? Не верится в то, что и другим игрокам российского рынка цветной металлургии абсолютно неинтересны запасы руды в Воронежской области. Ой, лукавит эколог! Оговорочка вышла практически по Фрейду: дураков нет сражаться против добычи никеля исключительно из идейных соображений. Как крупным компаниям нужны в перспективе серьезные дивиденды, так и борцы с ними рассчитывают на бонусы. От кого? Вот в этом-то и надо разобраться.

Стоит задуматься над тем, что значительная часть «зеленых» поддерживает так называемый оппозиционный фронт борьбы «с путинским режимом», о чем свидетельствует их участие в протестных акциях на Болотной площади в Москве, аналогичных мероприятиях в Санкт-Петербурге, в других городах страны. Во многих случаях их работа инициируется и по определенным направлениям финансируется из-за рубежа, «иностранными агентами», другими заинтересованными организациями. Когда «зеленым» платят «зелеными», они могут легко и быстро поменять цвет, превратившись, например, в «оранжевых» или вмиг став «бархатными» (но отнюдь не пушистыми).

«Зеленые оппозиционеры» предпринимают «атаки» не только на общественное мнение. Как показывает выступление Рубахина, они готовы дотянуться до лидеров государства, включая Президента. Это, кстати, не первая их провалившаяся попытка подорвать авторитет Владимира Путина в глазах россиян. Так, год назад, на молодежном форуме «Селигер-2012» М. Кокорина и Т. Каргина – активистки «Зеленого движения России ЭКА» поставили перед Президентом РФ все тот же вопрос о необходимости защиты Воронежской области от никелевой катастрофы. Жаль, что В.Путин публично не поинтересовался тогда, почему Т. Каргина, возглавляющая программу «Экозащита», сотрудничает с НКО «Project Harmony Inc.», главным партнером которой выступает Государственный департамент США?

Не секрет, что «холодная война» против России не прекратилась, а продолжается нарастающими темпами. Меняются методы, формы, но попытки убрать нашу страну с авансцены истории не прекращаются. Не исключено, что многие «экологи-активисты» и сами не всегда понимают, что их руками решаются глубинные антироссийские задачи.

Нашу страну не удалось втянуть в цветную революцию на Болотной площади, не прижились в масштабах России и «белые ленточки». Сейчас усилия оппозиции перенесены из центра в провинцию, где, как уже говорилось, проблем больше, а уровень жизни ниже. Полигоном для испытаний, своеобразным репетиционным залом для расшатывающих государство политтехнологий и стала Воронежская область. Здесь отрабатываются и проверяются на результативность все возможные методы: от мирных, хоть и откровенно провокационных диалогов с властью (Рубахин тому пример) до силовых анархических акций (речь идет о погромах). Даже если Константин Рубахин и его коллеги – «революционеры с благими намерениями» - значит, они просто не ведают, что творят, являясь простыми статистами в заранее написанном чужими руками сценарии.

Экологическое состояние современной России, безусловно, нуждается в защите. Но борьба за сохранение окружающей среды в Черноземье в ее сегодняшнем виде – не что иное, как попытка воспрепятствовать именно российским производителям осваивать этот регион. В угоду их конкурентам с зарубежными корнями. И в этот разрушительный процесс политической и конкурентной борьбы втягивают обманным путем тысячи молодых людей, которых на самом деле волнует только чистота воды в родной реке. Если вовремя (прямо сейчас!) не раскрыть им глаза на реальное положение дел, они (да и все мы) вполне можем оказаться у разбитого корыта на берегах американского Хопра.

Международный центр политического анализа (МЦПА)

УЗИНФОРМ

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