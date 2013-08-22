Обсуждены вопросы повышения бдительности населения

ТАШКЕНТ, 22 августа. /УЗИНФОРМ/. 21 августа в сельском сходе граждан "Жийдали" Бувайдинского района Ферганской области состоялось мероприятие на тему "Торговля людьми – тяжкое преступление против человечества", которое было организовано по инициативе районного отделения общественного фонда "Махалля".

Цель мероприятия заключалась в пропаганде борьбы против торговли людьми, призыве молодого поколения к бдительности.

В нем приняли участие жители схода граждан, представители женского комитета района, депутаты районного Кенгаша народных депутатов, представители культурно-просветительского центра, районной прокуратуры, РОВД, ОДМ "Камолот" и другие.

Выступившие представители фонда "Махалля" и правоохранительных органов разъяснили участникам основную цель мероприятия, отметив, что торговля людьми является одной из глобальных проблем. Подчеркнута роль молодежи в борьбе с торговлей людьми, предупреждении и пресечении подобного рода преступлений.

Далее была предоставлена информация о нормативно-правовых актах страны по борьбе с трафиком людей.

В процессе мероприятия подчеркнуто, что в Республике Узбекистан создана и эффективно действует нормативная база, направленная на противодействие торговле людьми и предупреждению правонарушений в этой сфере. В стране действует национальный план действий, направленный на борьбу и профилактику этого вида правонарушения. К этому процессу, как отметили докладчики, привлечены не только государственные и правоохранительные органы, но и институты гражданского общества.

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