В целях воспитания толерантной молодежи

В целях воспитания толерантной молодежи22.08.2013 10:53
ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 августа. /УЗИНФОРМ/. 21 августа в городе Маргилане Ферганской области прошла беседа за "круглым столом", посвященная воспитанию молодежи в духе стремления к межнациональному согласию и толерантности.
Цель организованного по инициативе городского хокимията мероприятия заключалась в укреплении дружественных межнациональных отношений и толерантности.
В нем участвовали депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, представители Комитета женщин, преподаватели вузов, активисты сходов граждан и молодежь.
В ходе мероприятия докладчики отметили, что за годы независимости в стране установились благоприятные межнациональные отношения, Конституция Республики Узбекистан обеспечивает свободу совести и равные права для всех вне зависимости от национальности и религии.
Также подчеркнута необходимость воспитания подрастающего поколения в духе толерантности. На живых примерах показана гармония в межнациональных отношениях в Узбекистане.
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