В целях воспитания толерантной молодежи

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 августа. /УЗИНФОРМ/. 21 августа в городе Маргилане Ферганской области прошла беседа за "круглым столом", посвященная воспитанию молодежи в духе стремления к межнациональному согласию и толерантности.

Цель организованного по инициативе городского хокимията мероприятия заключалась в укреплении дружественных межнациональных отношений и толерантности.

В нем участвовали депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, представители Комитета женщин, преподаватели вузов, активисты сходов граждан и молодежь.

В ходе мероприятия докладчики отметили, что за годы независимости в стране установились благоприятные межнациональные отношения, Конституция Республики Узбекистан обеспечивает свободу совести и равные права для всех вне зависимости от национальности и религии.

Также подчеркнута необходимость воспитания подрастающего поколения в духе толерантности. На живых примерах показана гармония в межнациональных отношениях в Узбекистане.

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