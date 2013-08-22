Посланники культуры племени навахо посещают Узбекистан

ТАШКЕНТ, 22 августа. /УЗИНФОРМ/. В рамках серии мероприятий, посвященных индейской культуре, с 24 по 28 августа посольство США проведет выставку индейской художницы ткача Барбары Орнелас из племени навахо в Центре национальных искусств в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба американского диппредставительства в Ташкенте.

Кеннет Данкан из племени апачи будет исполнять индейскую музыку на музыкальном фестивале "Шарк тароналари" в Самарканде. Данные деятели искусств являются участниками Недели индейской культуры, проводимой посольством США.

На выставке, наряду с экспонатами узбекских мастеров, будут выставлены работы текстильного искусства госпожи Орнелас, сотканные четырьмя поколениями женщин ее племени. По словам посла США Джорджа Крола, "узоры и колорит работ Барбары Орнелас отражают единство художественного видения через далекие земли и разнообразные культуры, вызывая ощущение, что мы все являемся одним народом на этой планете".

Выставка откроется в Центре национальных искусств в Ташкенте 24 августа и будет включать в себя короткое выступление Кеннет Данкана из племени апачи. Барбара Орнелас также совершит поездку в Самарканд для того, чтобы поделиться своим богатым опытом с текстильными художниками в регионе и узнать о 2000-летней традиции ковроткачества из шерсти и войлока, текстиля и гобеленов Узбекистана.

Кроме выступления на музыкальном фестивале "Шарк тароналари" в Самарканде, Кеннет Данкан встретится с художниками в Ташкенте и Самарканде, а также с узбекистанцами в Национальной библиотеке Узбекистана.

Барбара Орнелас является мастером по ковроткачеству в пятом поколении. Она выросла в Ту Грей Хилз Трейдинг Пост в Нью-Мексико. Она является профессиональным мастером по ковроткачеству и известна как мастер гобеленов Ту Грей Хилз. Барбара Орнелас активно участвует в различных ярмарках и фестивалях, где она представляет индейскую культуру по всей территории Соединенных Штатов.

Кеннет Данкан руководит всемирно известным ансамблем "Еллоу Берд Продакшнз", специализирующимся на выступлениях, представляющих историю и культуру американских индейцев. Кеннет Данкан выступал в Армении, Грузии, Азербайджане, Гватемале, Сальвадоре, Колумбии, Ливане, Казахстане и Туркменистане.

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