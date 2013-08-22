Замминистра иностранных дел Китая высказался за стабильность Центральной Азии

ТАШКЕНТ, 22 августа. /УЗИНФОРМ/. Китай заинтересован в политической стабильности в странах Центральной Азии. Об этом заявил сегодня заместитель министра иностранных дел Китайской Народной Республики Чен Гопин во время приема группы журналистов из региона.

Господин Гопин подчеркнул важность предстоящего в сентябре первого визита Председателя КНР в регион и его участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Замминистра иностранных дел Китая уверен, что это турне по региону главы государства откроет новую веху в истории взаимоотношений между Центральной Азией и Китаем. При этом господин отметил, что связи со странами региона строятся Китаем на равноправной основе.

Господин Гопин отметил также взаимодополняемость связей между Китаем и Центральноазиатским регионом, широкие возможности для дальнейшего роста взаимной торговли. Но для этого нужна политическая стабильность в регионе, которая способствует экономическому прогрессу, сказал господин Гопин.

Отвечая на вопрос журналиста из информагентства "Жахон" при МИД Узбекистана, замминистра КНР высказался по ряду актуальных международных проблем.

Так, высокопоставленный китайский дипломат отметил важность демилитаризации Корейского полуострова. "Китайская сторона решительно выступает за демилитаризацию Корейского полуострова и против развития ядерного оружия. Во-вторых, правительство Китая выступает за решение проблему полуострова мирным путем в рамках шестисторонних переговоров. И соответствующие страны не должны в дальнейшем провоцировать рост напряженности на и без того неспокойном полуострове", – отметил замминистра КНР. Китай и Россия против расширения военного присутствия третьих стран в этом регионе под этим предлогом, добавил господин Гопин. Это разрушает стратегическую стабильность, подчеркнул он.

Китай вступает за ведущую роль ООН в урегулировании кризиса в Сирии. Китай и Россия осуществляют тесное сотрудничество мы категорически против внешнего вмешательства в сирийский конфликт. "Мы за мирное решение внешнеполитических вопросов", – добавил господин Гопин. Он считает, что в затягивании разрешения конфликта в Сирии стоят исламистские экстремистские группировки, в том числе из СУАР.

Стабилизация ситуации на севере Африки и на Ближнем Востоке могла бы стать примером для стран ЦА. Китай выступает против смены руководства стран вмешательством извне, что привело к хаосу и страданиям народа.

Ситуация в Афганистане после вывода войск НАТО в 2014 году ставит новые вызовы перед нашими странами, считает замминистра КНР. В этой связи он подчеркнул важность сотрудничества между центральноазиатскими странами и Китаем в борьбе с экстремизмом и религиозными исламистскими террористическими группировками в раздираемом конфликтами Афганистане.

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