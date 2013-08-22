Намечены задачи на новый учебный год

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 августа. /УЗИНФОРМ/. 21 августа в здании общеобразовательной школы №17 города Самарканда состоялось августовское собрание преподавателей общеобразовательных школ по географии, посвященное определению стоящих задач в грядущем новом учебном году.

Организатором мероприятия выступил городской отдел методического обеспечения и организации деятельности учреждений народного образования.

Участники семинара остановились на современных изменениях и инновациях в системе народного образования, введенных в действие нормативно-правовых актах и принятых в Узбекистане постановлениях по совершенствованию образовательной системы, а также рассмотрели исполнительность этих подзаконных актов, выявили допущенные нарушения и недостатки в работе.

Кроме этого, присутствующие преподаватели обсудили и другие вопросы повестки дня, обменялись мнениями и знаниями по поводу совершенствования методов и способов преподавания географии в общеобразовательных школах.

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