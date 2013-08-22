В Самарканде прошло собрание медицинского экспертного совета

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 августа. /УЗИНФОРМ/. В городе Самарканде 21 августа прошло очередное собрание межведомственного экспертного совета, осуществляющего деятельность по проведению профилактических мероприятий, направленных на совершенствование уровня медицинской помощи населению и предупреждение распространения инфекционных заболеваний.

В мероприятии приняли участие специалисты в сфере предупреждения, профилактики и лечения ВИЧ, туберкулеза и малярии, врачи областного управления здравоохранения, представители ННО и другие.

Они обсудили проделанные работы по предупреждению распространения среди населения ВИЧ, туберкулеза, малярии и других инфекционных заболеваний, а также налаженные взаимосвязи с международными и региональными медицинскими организациями по профилактике указанных инфекций.

Также отмечены положительные результаты отдельных специалистов по борьбе против ВИЧ/СПИД инфекций, достижения разъяснительных работ среди населения по освещению правил здорового образа жизни.

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