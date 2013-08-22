"Здоровый образ жизни - залог всестороннего развития молодежи"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 августа. /УЗИНФОРМ/. На такую тему 22 августа был организован "круглый стол" в Навоийской областной больнице кожных заболеваний.

В нем приняли участие специалисты Навоийского регионального отделения Экологического движения Узбекистана, комитета охраны природы, врачи государственного санитарно-эпидемиологического надзора и представители областного центра СПИД.

Участники мероприятия вели обсуждение вопросов по обеспечению экологической безопасности в регионе и воспитанию у молодежи понятия экологической культуры, бережного отношения к природе, соблюдению личной гигиены и норм санитарии по месту учебы, работы и населенных пунктах.

Подчеркивалось, что соблюдение всеобщей чистоты и соблюдение молодежью здорового образа жизни является залогом безопасного, всесторонне развитого поколения.

Такое же мероприятие сегодня было организовано и в областном информационно-ресурсном центре, где специалисты экологи, медицинские и социальные работники, представители молодежного движения "Камолот" рассматривали вопросы создания необходимых условий молодежи для занятий спортом и интересного проведения свое свободное время.

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