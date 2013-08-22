Определились 50 участников театральной студии

Определились 50 участников театральной студии22.08.2013 21:33
ТАШКЕНТ, 22 августа. /УЗИНФОРМ/. 21 августа во Дворце творчества молодежи прошел заключительный этап кастинга в театральную студию для детей, в отборе которого приняла участие автор проекта Гульнара Каримова.
По итогам кастинга было отобрано 50 детей, которые будут участвовать в очередной премьере мюзикла "Король Лев. Возвращение". В результате первых отборочных туров из 182 заявок в следующий этап отобрали 94 участника.
Кастинги проходили с участием ведущих специалистов, деятелей искусства.
Помимо автора проекта в состав жюри вошли продюсер проекта Zor-zor star Михаил Анисисмов, художественный руководитель группы "Аладдин" Рустам Хамракулов, актер и режиссер Мурод Раджабов и другие.
Стоит отметить, что впервые кастинг на данный мюзикл проходил два года назад.
В заключительном этапе каждый из участников продемонстрировал свое умение. Помимо творческих заданий ребятам давали специальные образы из мультфильма, чтобы посмотреть, насколько глубоко они чувствуют героев.
Также в этот день были распределены предварительные роли.
Организаторами проекта выступили Фонд Форум и РОО "Женское собрание".
Программа студии будет включать вокал, хореографию, актерское мастерство, сценарную драматургию, сценографию и т.д.
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