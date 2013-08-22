



Узбекистан и Великобритания обсудили предстоящие встречи



ТАШКЕНТ, 22 августа. /УЗИНФОРМ/. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джорджа Эдгара. Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений. На встрече также состоялся обмен мнениями по практическим аспектам предстоящих узбекско-британских контактов на различных уровнях, включая межмидовские встречи. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи