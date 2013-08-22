В Узбекистане обсудили вопросы информатизации библиотек

ТАШКЕНТ, 22 августа. /УЗИНФОРМ/. Вопросы дальнейшего совершенствования сотрудничества информационно-библиотечных учреждений на основе информационно-коммуникационных технологий обсуждались 20 августа на пресс-конференции в Республиканском информационно-библиотечном центре (РИБЦ).

Ее организаторами выступил Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан совместно с Национальной библиотекой Узбекистана имени Алишера Навои. В мероприятии приняли участие представители Госкомсвязи, РИБЦ, специалисты в сфере ИКТ и библиотечного дела.

На сегодняшний день актуальными задачами в обсуждаемой сфере являются интеграция информационно-библиотечных процессов, сбор и обработка информации, организация электронных библиотек, повышение скорости и качества обслуживания читателей в образовательных учреждениях и дистанционного обслуживания в регионах.

Согласно озвученным данным, ежегодно библиотеки Узбекистана посещают более 1,6 млн. посетителей, а число выдаваемых им книг достигает 4,6 миллиона. Активно развивается виртуальное обслуживание, при котором читатель получает доступ к нужной информации, не посещая библиотеку. Использование современных технологий, в том числе возможность пользоваться литературой через интернет, способствует более эффективной организации учебного процесса и повышению качества образования. Оцифровка книг и свободный доступ к их электронным копиям помогают увеличить срок службы многих изданий, делают редкие книги доступными как в столице, так и в регионах.

Литературный фонд 14 информационно-библиотечных центров Республики составляет около 5 млн. экземпляров. В январе-июне 2013 года услугами ИБЦ воспользовалось свыше 837 тысяч читателей, которым было выдано более 2,5 млн. экземпляров различной литературы. Все ИБЦ в Узбекистане оснащены автоматизированными локальными компьютерными сетями и подключены к информационно-образовательной сети "ZiyoNET".

В первом полугодии учреждениями ИБЦ на основе 1935 документов были сформированы полнотекстовые электронные ресурсы общим объемом 39 Гб.

В Электронной библиотеке научно-технической литературы при РИБЦ традиционные книги переводятся в полнотекстовый электронный формат и становятся доступными в интернете. На данный момент в базе данных библиотеки находится более 36,8 тысячи полнотекстовых электронных изданий.

Электронная библиотека также проводит работу по объединению информационных ресурсов областных ИБЦ и созданию корпоративной сети. Для этого разработан проект оцифровки уникальных и редких изданий, хранящихся в фондах областных библиотек, и создания онлайн-библиотеки. На сегодняшний день оцифровано 2289 наименований литературы, сформированы полнотекстовые электронные ресурсы. Согласно проекту до конца текущего года все ИБЦ будут соединены оптоволоконной сетью и обеспечены необходимым техническим оборудованием и программами.

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