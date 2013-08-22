В Ташкентской области изучают южнокорейский опыт электронного правительства

ТАШКЕНТ, 22 августа. /УЗИНФОРМ/. Семинар-тренинг на тему "Электронное правительство Республики Корея на местах: опыт и предложения" был проведен на этой неделе в хокимияте Ташкентской области по инициативе Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан.

В нем приняло участие около 100 ответственных работников хокимията столичной области, заместители хокимов городов и районов, руководители и сотрудники, ответственные за внедрение ИКТ, областных управлений, предприятий и организаций.

В качестве тренера на семинар был приглашен представитель руководства Комитета, консультант Комитета по вопросам ИКТ, эксперт из Республики Корея Ким Нам Сок.

Участники мероприятия обменялись мнениями по вопросам информатизации регионов с учетом опыта Республики Корея. В частности, была представлена информация об органах местной власти, состоянии развития ИКТ, политики содействия развитию ИКТ, оказываемая регионам и предприятиям частного сектора, основные системы информатизации в регионах Южной Кореи.

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