Здоровый климат – гарантия крепкой семьи

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 августа. /УЗИНФОРМ/. В городе Кувасае Ферганской области 22 августа состоялась открытая беседа на тему "Тенденции крепкой семьи, сохранение общепринятых и национальных ценностей в семейных отношениях".

В мероприятии, организованном по инициативе городского хокимията и УзЛиДеП, приняли участие специалисты городского медицинского объединения, представители Комитета женщин, фонда "Махалля", научно-практического центра "Оила" и других заинтересованных учреждений.

В процессе беседы разговор шел о социальной защите материнства и детства, обеспечении продолжительности жизни населения страны, оказываемой помощи по сохранению генофонда здоровой нации, повышении роли женщин и семьи в обществе, предупреждении распространения среди женщин и девушек таких вредных привычек как курение, употребление алкогольных напитков и т.д.

Отмечена необходимость привлечения к занятию спортом девочек, проживающих в отдаленной сельской местности, поддержки деятельности женщин-спортсменок и увеличении их количества, а также пресечения ранних и родственных браков.

Участники мероприятия смогли получить ответы на интересовавшие их вопросы.

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