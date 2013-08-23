Учебный семинар, посвященный независимости

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 августа. /УЗИНФОРМ/. В Куштепинском районе Ферганской области 22 августа состоялся учебный семинар на тему "Независимость – основной фактор обеспечения прав и свобод человека".

В мероприятии, организованном в рамках празднования 22-й годовщины Дня независимости Узбекистана, приняли участие представители политических партий района, ОДМ "Камолот", центра пропаганды духовности, хокимията, махаллинских сходов граждан и другие.

В процессе мероприятия его участники говорили о достижениях страны за годы независимости, широкомасштабных реформах, авторитете Узбекистана на международной арене и экономических показателях Республики за последние несколько лет.

Также отмечены созданные условия в стране для воспитания гармонично развитого поколения, развития предпринимательской среды и обеспечения занятости населения.

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