Диалог хокима города Навои с жителями махалли

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 августа. /УЗИНФОРМ/. 22 августа в актовом зале индустриально-экономического профессионального колледжа состоялась встреча хокима города Навои Б.Жураева с жителями махаллей "Узбекистон", "Галаба", "Янгиобод" и "Зарафшон".

Во встрече приняли участие руководители всех предприятий, организаций и учреждений города. Глава администрации города ознакомил участников с проделанной до сегодняшнего дня работой по трудоустройству выпускников профессиональных колледжей, по защите прав человека, проводимыми мероприятиями по подготовке жилого сектора, образовательных и медицинских учреждений, производственных предприятий к зимнему сезону.

- Вопросов, ожидающих своего решения, в нашем городе еще много. Только совместными усилиями мы своевременно и качественно сможем решить эти проблемы и улучшить условия быта населения,- сказал в своем выступлении Б.Жураев.

Участники диалога с хокимом обсудили вопросы благоустройства микрорайонов, завершения строительства спортивной площадки в махалле "Галаба", вопросы предупреждения ранних браков и порядка выезда граждан заграницу и другие вопросы социально-бытового значения.

Глава администрации города дал конкретные поручения руководителям соответствующих предприятий по скорейшему устранению имеющихся по рассмотренным вопросам недостатков.

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