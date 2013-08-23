За "круглым столом" рассмотрены вопросы социально-правовой защиты детей

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 августа. /УЗИНФОРМ/. 22 августа за "круглым столом", который был организован в навоийском Доме печати, участники мероприятия обсудили вопросы проводимой в Республике социальной политики, направленной на защиту правовых интересов детей.

Мероприятие было инициировано Общественным фондом поддержки и развития деятельности независимых средств массовой печати и информационных агентств Узбекистана, ЮНИСЕФ и центром переподготовки международных журналистов,

В частности, выступавшие отмечали государственную поддержку и выплаты пособий и материальной помощи детям из многодетных и малоимущих семей. Была особо отмечена роль в этом направлении деятельности, проводимой общественным благотворительным фондом "Махалля" и детской организацией "Камалак".

Участники совещания приняли решение еще шире освещать в СМИ большую работу, проводимую в Республике, направленную на улучшение и всестороннюю поддержку социального положения матери и ребенка.

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