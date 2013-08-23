В Кибрае завершился медиа-лагерь для молодых журналистов

ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 августа. /УЗИНФОРМ/. С 12 по 22 августа в Кибрайском районе Ташкентской области прошел летний учебный лагерь для молодых журналистов. Его организаторами выступили Фонд Форум, Федерация профсоюзов Узбекистана, НАЭСМИ, ЦМИ "Келажак овози", ОБСЕ, ЮНЕСКО и другие партнерские организации.

В десятидневном тренинге приняли участие 32 молодых журналиста со всех регионов Республики, представляющих негосударственные теле- и радиостанции. В качестве тренеров были приглашены два профессиональных журналиста из США – Майкл и Брук МакДоналд.

Данное мероприятие проводится ежегодно в целях совершенствования знаний и навыков молодых журналистов. Программа обучения включала современные методы подготовки аналитических и критических материалов на основе международного опыта и новейших стандартов использования аудио- и видеооборудования.

Исполняющий обязанности Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане Кристоф Опферманн выразил стремление оказать содействие молодым журналистам в развитии их профессиональных навыков по международным стандартам современной журналистики. "Полученные знания и умения позволят улучшить качество новостных и аналитических материалов распространяемых СМИ в регионах страны", – сказал он.

Как сообщает пресс-служба представительства ОБСЕ в Узбекистане, данный семинар-тренинг является частью совместного проекта с НАЭСМИ, который нацелен на развитие профессионализма молодых журналистов в регионах Республики.

УЗИНФОРМ