Президент Узбекистана присудил государственные премии

ТАШКЕНТ, 24 августа. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал 22 августа Указ "О присуждении Государственных премий Республики Узбекистан в области науки и техники, литературы, искусства и архитектуры", которым присудил высокие награды выдающимся гражданам страны.

Так, государственные премии первой степени присуждены:

в области науки и техники – Зуфарову Миржамолу Мирумаровичу, Абдумаджидову Хамидулле Амануллаевичу, Абралову Хакимжону Кабулджановичу, Бахритдинову Фазлитдину Шамситдиновичу, Назировой Людмиле Алихандовне – за прикладное исследование "Разработка и внедрение современных методов диагностики и лечения больных сердечно-сосудистой патологией";

в области литературы – Сиражиддинову Шухрату Самариддиновичу – за фундаментальное исследование "Алишер Навоий: манбаларнинг қиёсий-типологик, текстологик таҳлили" ("Алишер Навои: сравнительно-типологический, текстовой анализ источников");

в области искусства и архитектуры – Кадырову Мухсину Халиловичу – за монографию "Ўзбек анъанавий театри" ("Узбекский традиционный театр").

Президент также распорядился в 2013 году в виде исключения присудить две Государственные премии в области науки и техники второй степени вместо одной премии второй степени.

Так, государственные премии второй степени присуждены:

в области науки и техники

Азизову Мирхакиму Жавхаровичу, Ступиной Надежде Владимировне, Ирисметову Муроджану Эргашевичу – за прикладное исследование "Цикл научных работ по разработке и внедрению современных технологий лечения ортопедических патологий крупных суставов";

Дадамухамедову Суннатулле, Муминову Рамизулле Абдуллаевичу, Сабирову Хабибулло, Турсунову Мухамаду Нишановичу, Юлдашеву Исроилу Абриевичу – за прикладное исследование "Разработка и создание современных систем прямого преобразования солнечного излучения в электрическую энергию на основе кремниевых фотопреобразователей";

в области искусства и архитектуры – Изентаеву Жоллыбаю Тангирбергеновичу (посмертно) – за цикл произведений живописи "Қорақалпоқ элим менинг" ("Каракалпакстан – край мой родной").

Как отмечается в Указе, данные награды присуждаются за весомый вклад в развитие науки, литературы и искусства страны, особо значимые фундаментальные исследования, нашедшие применение в социально-экономической, научно-технической и духовно-просветительской жизни общества, получившие признание в международном масштабе, актуальные по содержанию творческие работы, отвечающие высоким современным требованиям.

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