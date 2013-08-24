



Трое граждан Узбекистана удостоены звания героя



ТАШКЕНТ, 24 августа. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал 22 августа указ, которым присвоил троим гражданам Республики звание "Ўзбекистон Қаҳрамони" (Герой Узбекистана) с вручением высшего знака – медали "Олтин юлдуз" (Золотая звезда). Так, высшего государственного звания удостоены: Азларов Тургун Рахматович – учитель математики и информатики средней общеобразовательной школы №40 Шайхантохурского района, город Ташкент;

Раматов Ачилбай Жуманиязович – председатель правления государственной акционерной компании "Ўзбекистон темир йўллари";

Эшматов Анорбой Аббасович – руководитель фермерского хозяйства "Анвар" Пахтакорского района, Джизакская область. Согласно документу, звание "Ўзбекистон Қаҳрамони" присвоено за их выдающиеся заслуги перед государством и народом в деле укрепления независимости нашей Родины, упрочения ее международного авторитета, многолетний и самоотверженный труд в производственной сфере, а также большой вклад в воспитание молодого поколения в духе патриотизма и преданности своему народу. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи