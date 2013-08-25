Обсужден процесс апробации законопроекта

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 августа. /УЗИНФОРМ/. 22 августа в Каттакурганском районе Самаркандской области состоялась беседа за "круглым столом" на тему "Общественный контроль над деятельностью органов государственной власти – как важное условие демократизации общества".

Цель организованного по инициативе районного хокимията мероприятия заключалась в активизации институтов гражданского общества в проведении правового эксперимента по апробации законопроекта "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления".

В нем приняли участие представители четырех политических партий, ННО, общественных организаций, хокимията, органов самоуправления граждан, Комитета женщин и другие.

Участникам беседы были разъяснены суть и значение открытости деятельности органов государственного управления и власти, отмечено, что открытость деятельности государственных органов является важным фактором развития гражданского общества.

Также рассказано о работе Законодательной палаты Олий Мажлиса и принимаемых новых Законах Республики Узбекистан, которые будут служить в деле построения современного демократического общества.

Наряду с этим, до участников мероприятия была доведена информация об отечественном опыте по реализации общественного контроля над деятельностью органов государственной власти и управления. Предоставлена информация о нормативно-правовых актах Республики Узбекистан касательно общественного контроля.

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