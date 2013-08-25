



Определены задачи на перспективу



САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 августа. /УЗИНФОРМ/. 23 августа в Ургутском районе Самаркандской области состоялось мероприятие районного Кенгаша ДП "Миллий тикланиш", нацеленное на обсуждение проделанных работ районным Кенгашем и определение планов на ближайшую перспективу. В нем приняли участие члены районного Кенгаша ДП "Миллий тикланиш", активисты первичных партийных организаций, представители районного хокимията, организационного отдела и другие. В ходе мероприятия обсуждались итоги деятельности районного Кенгаша ДП "Миллий тикланиш" за первое полугодие 2013 года. Были определены задачи районного Кенгаша партии на второе полугодие. Представители районного аппарата ДП "Миллий тикланиш" рассказали о деятельности депутатской группы за прошедший период, а также о проведенном мониторинге работы первичных партийных организаций района. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи