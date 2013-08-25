Продолжение медиа-лагерей в Ташкентской области

ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 августа. /УЗИНФОРМ/. 24 августа продолжается обучение в медиа-лагере для журналистов. 180 молодых юношей и девушек со всей Республики работают в направлении Интернет- и печатная журналистика.

Данный кэмп проходит в Ташкентской области с 2010 года. Стоит отметить, что параллельно с журналистами в лагере обучаются активисты "IT-school" и волонтеры группы сопровождения, которых готовят к крупномасштабным проектам, таким как Неделя искусств "Art week Style.uz", "Асрлар садоси", Ташкентский Международный кинофестиваль "Золотой гепард". Ребят учат дипломатическому протоколу и культуре поведения.

В этом году участники поделены на три группы: печатные, Интернет-журналисты и группа "Интернет-PR".

Перед каждым направлением стоит определенная задача. Все по направлениям должны заполнить контент газеты, сайта и разработать PR-проекты.

Программа лагеря включает в себя и теоретические и практические занятия.

Обучение продлится до 28 августа.

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