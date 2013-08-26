В целях развития женского предпринимательства

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/. 24 августа в Алтиарикском районе Ферганской области состоялся "круглый стол", посвященный выдаче кредитов женщинам-предпринимателям.

Организатором мероприятия выступили районный Кенгаш "УзЛиДеП", Комитет женщин, ассоциация "Тадбиркор аёл" Алтиарикского района.

В нем приняли участие представители районного Кенгаша "УзЛиДеП", Комитета женщин района, ассоциация "Тадбиркор аёл", представители районного фонда "Махалля", врачи районного медицинского объединения, сотрудники коммерческих банков и другие.

В ходе выступлений докладчики рассказали о порядке выдачи кредитов, о видах и путях получения кредитов. Вместе с этим был отмечен темп развития семейного бизнеса в Ферганской области по сравнению с другими областями Узбекистана. В связи с этим докладчики отметили важность развития семейного бизнеса, а также необходимость создания новых рабочих мест для женщин района.

В конце мероприятия группе предпринимательниц выданы сертификаты на получение льготных кредитов в местных филиалах коммерческих банков.

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