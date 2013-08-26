Молодые журналисты продолжают обучение

ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/. 24 августа на базе санатория "Бустон", где функционирует медиа-лагерь ЦМИ "Келажак овози", прошел очередной семинар от известного представителя российского информационного пространства Антона Коробкова-Землянского. Всем участникам он порекомендовал определиться с выбором темы, а потом усердно над ней работать.

Он также отметил, что всегда главное оставаться журналистом. Ежедневно в лагере проходят занятия и тематические встречи с отечественными специалистами в сфере журналистики.

По словам организаторов, встречи проходят в свободной форме. Параллельно теоретическим занятиям молодые журналисты практикуют свои знания по направлениям: создают сайты, разрабатывают блоги, пишут статьи.

Необходимо отметить, что учеба в медиа-лагере для Интернет- и печатных журналистов с зарубежными специалистами проходит каждое лето и является логическим продолжением образовательного лагеря "Келажак овози".

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