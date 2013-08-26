В Карманинском районе прошел смотр-конкурс "Ошга мархамат!"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/. 25 августа в преддверии 22-ой годовщины независимости страны, которая проходит под лозунгом "Любовь и гордость моя, родной Узбекистан!", в чайхане "Кирк чинор" Карманинского района прошел смотр- конкурс "Ошга мархамат!".

На конкурсе, инициированном хокимиятом Навоийской области совместно с Торгово-промышленной палатой и Ассоциацией поваров Узбекистана, продемонстрировали свое искусство по своим рецептам и методам приготовления национального узбекского плова (ош) лучшие ошпазы, приехавшие с многих городов и районов области.

Члены жюри под руководством председателя Ассоциации поваров Узбекистана Акбара Умарова обращали внимание на каждую деталь в приготовлении участниками плова, на каждое их движение. Им пришлось оценивать вкусовые качества и оформление плова, приготовленного из разных видов риса, масла, моркови, мяса и приправ.

- Каждый народ гордится своим национальным блюдом, - говорит председатель жюри Акбар Умаров. – У итальянцев это спагетти, у японцев - суши, а мы, узбеки, гордимся своим пловом. У нашего народа, как и у других народов мира, много разновидностей национальных блюд: норин, манты, лагман, кебаб, самса и другие. Но среди них, конечно, султаном является плов!

По итогам оценки жюри первое место за приготовление плова присвоено ошпазу из Карманы Шерали Киличеву, второе место - у Бахриддина Нурчаева из города Навои, третьего места удостоился ошпаз из Зарафшана Достон Жумаев.

Победители конкурса награждены памятными подарками от организаторов мероприятия.

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