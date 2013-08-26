Жители Навои провели общегородской хашар

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/. В рамках мероприятий по достойной встрече праздника независимости Узбекистана под лозунгом "Это моя махалля, это мой город" 24-25 августа жители города Навои провели общегородской хашар.

Накануне мероприятия через городскую газету "Навои-пресс" к жителям города вышло обращение навоийского городского общественно-благотворительного фонда "Махалля", в котором отмечалось, что хашар - это историческая многовековая народная традиция, во время которого приводятся в порядок скверы и улицы, территории в махаллях, учебных заведениях и на предприятиях. Оказывается помощь одиноким и престарелым, многодетным семьям, инвалидам, семьям, потерявшим кормильца, в ремонте и благоустройстве жилья.

В ответ на обращение в течение двух дней тысячи людей приняли активное участие в благоустройстве любимого города. Содействие населению в вывозе мусора, побелке деревьев, благоустройстве детских площадок, дворовых территорий, территорий школ и детских дошкольных учреждений оказывали все городские коммунальные службы, крупные предприятия и предприниматели.

В целях дальнейшего оказания нуждающимся слоям населения содействия в подготовке к зимнему периоду и проведения благотворительных мероприятий средства, поступившие от хашара, предприятия и организации города на добровольных началах перечислят на специальный счет городского благотворительного фонда "Махалля".

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