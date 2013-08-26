В Самарканде обсуждены местные программы охраны окружающей среды

В Самарканде обсуждены местные программы охраны окружающей среды26.08.2013 13:13
НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/. 24 августа в городе Самарканде прошел семинар, посвященный обсуждению проекта Закона "Об экологическом контроле".
В мероприятии, организованном по инициативе областной негосударственной некоммерческой организации "Зарафшан", приняли участие представители Комитета по охране природы, активисты Экодвижения, волонтеры ННО и другие.
В процессе мероприятия его участники обсудили приоритетные стороны законопроекта "Об экологическом контроле", выдвинули новые предложения и высказали мнения по поводу охраны природы.
В конце семинара выдвинутые предложения по совершенствованию законопроекта были обобщены и переданы представителям Экодвижения.
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