



В Самарканде обсуждены местные программы охраны окружающей среды



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/. 24 августа в городе Самарканде прошел семинар, посвященный обсуждению проекта Закона "Об экологическом контроле". В мероприятии, организованном по инициативе областной негосударственной некоммерческой организации "Зарафшан", приняли участие представители Комитета по охране природы, активисты Экодвижения, волонтеры ННО и другие. В процессе мероприятия его участники обсудили приоритетные стороны законопроекта "Об экологическом контроле", выдвинули новые предложения и высказали мнения по поводу охраны природы. В конце семинара выдвинутые предложения по совершенствованию законопроекта были обобщены и переданы представителям Экодвижения. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи