Всенародный хашар прошел эффективно

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/. 24-25 августа по всему Узбекистану в преддверии празднования Дня независимости был организован всенародный хашар, в котором наряду со всеми регионами Республики активно участвовала и Ферганская область.

С раннего утра жители области в коллективном порядке приступали к благоустройству, озеленению и очистке арыков и зауров, территорий, прилегающих к жилым домам, предприятиям, организациям, учреждениям, махаллинским сходам граждан. Осуществлена побелка деревьев, обработаны земельные участки.

Кроме этого, проведена работа по благоустройству кладбищ, мест паломничества, а также парков культуры и отдыха. В ходе хашара из городов вывезено свыше 5 тысяч тонн бытового и строительного мусора.

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