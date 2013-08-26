Госкомприроды Узбекистана подвел итоги первого полугодия

ТАШКЕНТ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет Узбекистана по охране природы подвел итоги своей деятельности за январь-июнь 2013 года.

Согласно обнародованным данным, в отчетном периоде комитетом проведен государственный контроль на 507 подконтрольных объектах. В ходе государственного контроля за охраной окружающей среды и рациональным использованием природных ресурсов инструментальным методом обследовано более 137,8 тысячи источников загрязнения окружающей среды. Выявлено 8,7 тысячи источников загрязнения, превышающих установленные нормативы выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, по которым приняты соответствующие меры.

В первом полугодии за нарушения природоохранного законодательства к административной ответственности привлечено 11,8 тысячи должностных лиц и граждан, наложено штрафов и исков по возмещению ущерба, нанесенного окружающей среде, на 1534,9 млн. сумов (на 59,1% больше чем за первое полугодие 2012 года).

Взыскано штрафов и исков по возмещению ущерба, нанесенного окружающей среде, на общую сумму 1489,6 млн. сумов (рост в 1,7 раза). У браконьеров изъято 110 ружей и 1417 сетематериалов. В следственные органы передан 21 материал на 34 человека, привлечено к уголовной ответственности – 4 человека.

В целях обеспечения соблюдения установленных норм и правил природопользования проведена экологическая экспертиза и выдано 12471 заключение, рассмотрено 1230 проектов экологических нормативов. Выдан 1731 экологический сертификат. Временная приостановка работы 60 объектов, отрицательно воздействующих на окружающую природную среду, позволила сократить выбросы в атмосферу загрязняющих веществ на 6,7 тонны.

За январь-июнь в местные фонды охраны природы поступило свыше 4038,0 млн. сумов, из которых более 1906,0 млн. сумов перечислено в республиканский бюджет.

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