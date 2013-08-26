Гендиректор ЮНЕСКО встретилась с главой МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан с визитом прибыла генеральный директор Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры Ирина Бокова. 25 августа ее в сопровождении Постоянного представителя Программы развития ООН Стефана Приснера и главы Представительства ЮНЕСКО Кристы Пиккат принял министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов.

Стороны обменялись мнениями о современном состоянии и перспективах углубления отношений между Узбекистаном и ЮНЕСКО. Подчеркнута взаимная заинтересованность в последовательной реализации имеющегося потенциала сотрудничества, которое опирается на богатое историческое и культурное наследие узбекского народа и значительные возможности такой глобальной и авторитетной международной структуры, как ЮНЕСКО.

На встрече был рассмотрен ход работы над совместными проектами в сферах культуры, образования, информационных технологий и других областях, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Напомним, делегация ЮНЕСКО во главе с гендиректором И.Боковой примет участие в церемонии открытия IX Международного музыкального фестиваля «Шарк тароналари» в городе Самарканде и в работе научно-практической конференции «Музыкальные традиции Востока в контексте современной культуры», проводимой в рамках фестиваля.

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