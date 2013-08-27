



В честь Дня независимости



САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 августа. /УЗИНФОРМ/. В Самаркандском молодежном центре 26 августа состоялось культурно-просветительское мероприятие, посвященное 22-летию независимости Республики Узбекистан. В мероприятии, организованном Самаркандским областным отделением учебного центра "Машхура", приняли участие выпускники данного центра, занимающиеся в настоящее время предпринимательской деятельностью. Выступившие на мероприятии представители учебного центра "Машхура" говорили об уделяемом в стране внимании за годы независимости развитию малого бизнеса и частного предпринимательства. В процессе мероприятия также была организована выставка продукции местных предпринимателей города Самарканда, которые окончили курсы учебного центра, и учеников, обучающихся по направлениям кройки-шитья и кондитерских изделий. В конце мероприятия активным ученикам центра "Машхура" были вручены специальные сертификаты. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи