Чешский посол поздравил узбекистанцев с праздником

ТАШКЕНТ, 27 августа. /УЗИНФОРМ/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики Гинэк Пэйха поздравил граждан Узбекистана с 22-ой годовщиной Независимости Республики Узбекистан от имени народа и высшего руководства Чехии.

"За прошедшие 22 года независимый Узбекистан достиг знаменательных успехов в развитии суверенного государства, которое выполняет не только в Среднеазиатском регионе незаменимую роль, но и в глобальной системе международных отношений", – говорится в поздравлении. "Важнейшие достижения в области социального и экономического развития, благодаря непосильному труду президента Ислама Абдуганиевича Каримова, наглядно демонстрируются в текущем году благополучия и процветания".

Чешский посол отметил, что за годы существования независимого Узбекистана и Чехии оба государства сумели на основе политических, экономических и дружеских контактов создать современную основу межгосударственных отношений. "У этого строения есть фундамент политических и личных контактов руководителей наших стран, крепкие стены из торгово-экономического сотрудничества, надежная крыша взаимных интересов и удобная отделка культурно-гуманитарных связей, включая межчеловеческие контакты, например в бурно развивающейся сфере обмена туристами", – подчеркнул Гинэк Пэйха.

В качестве успешного примера двустороннего сотрудничества посол Чехии упомянул поставку в 2012 году чешских трамваев для города Ташкент и поставку в 2013 году в честь праздника Мустакиллик чешских троллейбусов, которые будут курсировать между Хивой и Ургенчем.

В завершение Гинэк Пэйха выразил готовность своей страны быть надежным партнером Узбекистана на его пути к дальнейшему углублению демократических и рыночных преобразований и пожелал узбекскому народу мира, крепкого здоровья и дальнейшего процветания.

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