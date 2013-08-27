В Узбекистане принята программа развития ландшафтного дизайна

ТАШКЕНТ, 27 августа. /УЗИНФОРМ/. Кабинет Министров Узбекистана принял постановление, которым утвердил программу развития ландшафтного дизайна в Республике (№ 223 от 13 августа 2013 года).

Решение ставит целью – дальнейшее развитие ландшафтного дизайна в стране, улучшение архитектурно-художественного облика населенных пунктов и межселенных территорий, совершенствование системы подготовки и переподготовки специалистов ландшафтного дизайна.

Программа развития ландшафтного дизайна в Республике Узбекистан включает 20 мероприятий по следующим основным направлениям:

организационные мероприятия;

подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров;

изучение передового опыта;

популяризация достижений архитектурно-художественной организации ландшафтной среды;

совершенствование нормативно-правовой базы.

На Рабочую группу по подготовке Программы развития ландшафтного дизайна в Республике Узбекистан, образованную распоряжением Кабинета Министров № 386-р от 21 июня 2013 года возложено:

осуществление системного мониторинга за деятельностью соответствующих министерств и ведомств, а также органов государственной власти на местах по качественной реализации Программы в установленные сроки;

внесение информации в Кабинет Министров о проделанной работе по реализации Программы по итогам каждого квартала.

Постановлением внесены поправки в ряд правительственных решений в области благоустройства. Так, в отраслевую тарифную сетку по оплате труда работников городских и районных управлений благоустройства включены должности: главный дизайнер по ландшафту, главный инженер по ландшафту, проектировщик по вертикальной планировке и дорожным покрытиям, дендролог, разработчик-дизайнер, проектировщик-электрик, проектировщик водопроводчик.

Изменения также внесены в структуру аппарата Главного управления благоустройства при хокимияте города Ташкента и Типовую структуру управления благоустройства города Нукуса и городов – областных центров.

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