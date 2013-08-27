В Узбекистане принята программа развития ландшафтного дизайна

В Узбекистане принята программа развития ландшафтного дизайна27.08.2013 12:21
ТАШКЕНТ, 27 августа. /УЗИНФОРМ/. Кабинет Министров Узбекистана принял постановление, которым утвердил программу развития ландшафтного дизайна в Республике (№ 223 от 13 августа 2013 года).
Решение ставит целью – дальнейшее развитие ландшафтного дизайна в стране, улучшение архитектурно-художественного облика населенных пунктов и межселенных территорий, совершенствование системы подготовки и переподготовки специалистов ландшафтного дизайна.
Программа развития ландшафтного дизайна в Республике Узбекистан включает 20 мероприятий по следующим основным направлениям:
- организационные мероприятия;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров;
- изучение передового опыта;
- популяризация достижений архитектурно-художественной организации ландшафтной среды;
- совершенствование нормативно-правовой базы.
На Рабочую группу по подготовке Программы развития ландшафтного дизайна в Республике Узбекистан, образованную распоряжением Кабинета Министров № 386-р от 21 июня 2013 года возложено:
- осуществление системного мониторинга за деятельностью соответствующих министерств и ведомств, а также органов государственной власти на местах по качественной реализации Программы в установленные сроки;
- внесение информации в Кабинет Министров о проделанной работе по реализации Программы по итогам каждого квартала.
Постановлением внесены поправки в ряд правительственных решений в области благоустройства. Так, в отраслевую тарифную сетку по оплате труда работников городских и районных управлений благоустройства включены должности: главный дизайнер по ландшафту, главный инженер по ландшафту, проектировщик по вертикальной планировке и дорожным покрытиям, дендролог, разработчик-дизайнер, проектировщик-электрик, проектировщик водопроводчик.
Изменения также внесены в структуру аппарата Главного управления благоустройства при хокимияте города Ташкента и Типовую структуру управления благоустройства города Нукуса и городов – областных центров.
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