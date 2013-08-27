Узбекистан запретил вывоз отходов и вторичного сырья из ПЭТ

ТАШКЕНТ, 27 августа. /УЗИНФОРМ/. С 1 сентября 2013 года в Узбекистане вводится запрет на вывоз за пределы Республики отходов и вторичного сырья из полиэтилентерефталата (ПЭТ). Соответствующий Указ "Об упорядочении экспорта вторичного полимерного сырья" (№УП-4553 от 8 августа 2013 года) подписал Президент Узбекистана Ислам Каримов.

Решение принято в целях формирования необходимой сырьевой базы для расширения производства отечественной конкурентоспособной продукции, более полной и эффективной переработки на предприятиях Республики вторичного полимерного сырья, а также обеспечения безопасности и охраны окружающей среды.

Президент поручил Государственному таможенному комитету Республики Узбекистан установить строгий контроль за недопущением незаконного вывоза отходов и вторичного сырья из полиэтилентерефталата (ПЭТ).

Перечень предметов и продукции, экспорт которых запрещен, дополнен строкой 12 следующего содержания: "12. Отходы, обрезки и скрап из полиэтилентерефталата (ПЭТ)* 3907 60".

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