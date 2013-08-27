В Узбекистане утвержден перечень разрешительных процедур

В Узбекистане утвержден перечень разрешительных процедур27.08.2013 16:35
ТАШКЕНТ, 27 августа. /УЗИНФОРМ/. Правительством Узбекистана принято постановление, которым утвержден перечень документов разрешительного характера в сфере предпринимательской деятельности (№225 от 15 августа 2013 года).
Решение принято в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности", а также в целях создания более благоприятных условий для развития деятельности субъектов предпринимательства.
В Перечне приводятся 220 документов разрешительного характера по 19 направлениям предпринимательской деятельности:
|№
|Сфера
|Количество процедур
|1
|Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт
|22
|2
|Торговля
|6
|3
|Внешнеэкономическая деятельность
|17
|4
|Таможенное дело
|12
|5
|Труд и социальная защита населения
|2
|6
|Капитальное строительство
|23
|7
|Банковское дело, аудиторская и страховая деятельность
|18
|8
|Недропользование
|20
|9
|Охрана окружающей среды
|3
|10
|Природопользование
|21
|11
|Производство опасных работ
|7
|12
|Телекоммуникации
|6
|13
|Производство
|9
|14
|Реклама
|2
|15
|Медицинская и фармацевтическая деятельность
|2
|16
|Культура и спорт
|6
|17
|Оборот драгоценных металлов и драгоценных камней
|3
|18
|Оборот опасных товаров и веществ
|17
|19
|Иные сферы
|24
|
|Итого
|220
Правительство постановило разрешительным органам принять к сведению, что в соответствии с законодательством запрещается введение новых видов разрешительных процедур, не предусмотренных законом.
Постановлением также утверждено Положение о порядке ведения реестров документов разрешительного характера, выданных уполномоченными органами.
Согласно положению, реестр документов разрешительного характера в сфере предпринимательской деятельности представляет собой открытый для всеобщего ознакомления государственный реестр, содержащий сведения о выданных, переоформленных, аннулированных документах разрешительного характера, а также о документах разрешительного характера, действие которых приостановлено, возобновлено или прекращено, и иные данные. Реестр размещается на официальных веб-сайтах уполномоченных органов.
Министерствам и ведомствам совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан поручено в месячный срок привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
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