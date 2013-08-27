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В Узбекистане утвержден перечень разрешительных процедур
27.08.2013 16:35

ТАШКЕНТ, 27 августа. /УЗИНФОРМ/. Правительством Узбекистана принято постановление, которым утвержден перечень документов разрешительного характера в сфере предпринимательской деятельности (№225 от 15 августа 2013 года).

Решение принято в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности", а также в целях создания более благоприятных условий для развития деятельности субъектов предпринимательства.

В Перечне приводятся 220 документов разрешительного характера по 19 направлениям предпринимательской деятельности:

Сфера Количество процедур
1 Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт 22
2 Торговля 6
3 Внешнеэкономическая деятельность 17
4 Таможенное дело 12
5 Труд и социальная защита населения 2
6 Капитальное строительство 23
7 Банковское дело, аудиторская и страховая деятельность 18
8 Недропользование 20
9 Охрана окружающей среды 3
10 Природопользование 21
11 Производство опасных работ 7
12 Телекоммуникации 6
13 Производство 9
14 Реклама 2
15 Медицинская и фармацевтическая деятельность 2
16 Культура и спорт 6
17 Оборот драгоценных металлов и драгоценных камней 3
18 Оборот опасных товаров и веществ 17
19 Иные сферы 24
  Итого 220

Правительство постановило разрешительным органам принять к сведению, что в соответствии с законодательством запрещается введение новых видов разрешительных процедур, не предусмотренных законом.

Постановлением также утверждено Положение о порядке ведения реестров документов разрешительного характера, выданных уполномоченными органами.

Согласно положению, реестр документов разрешительного характера в сфере предпринимательской деятельности представляет собой открытый для всеобщего ознакомления государственный реестр, содержащий сведения о выданных, переоформленных, аннулированных документах разрешительного характера, а также о документах разрешительного характера, действие которых приостановлено, возобновлено или прекращено, и иные данные. Реестр размещается на официальных веб-сайтах уполномоченных органов.

Министерствам и ведомствам совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан поручено в месячный срок привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

УЗИНФОРМ

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