



В Навои подвели итоги конкурса "Лучшая первичная профсоюзная организация"



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 августа. /УЗИНФОРМ/. 26 августа в центре молодежи города Навои прошла церемония награждения победителей областного этапа смотра-конкурса "Лучшая первичная профсоюзная организация". Перед началом церемонии награждения ее участники и гости ознакомились с деятельностью, отображенной на специальных стендах в фойе здания, первичных отраслевых профсоюзных организаций, ставших победителями районных, городских и областных этапов конкурса. Победителями областного этапа смотра-конкурса "Лучшая первичная профсоюзная организация" стали профсоюзные организации открытого акционерного общества "Навоийдонмахсулотлари", 11-й средней общеобразовательной школы города Навои, медицинского объединения Хатырчинского района и филиала акционерно-коммерческого банка "Микрокредитбанк". Победителям были вручены дипломы и ценные подарки Навоийского областного объединения профессиональных союзов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи