Навоийская молодежь провела акцию милосердия

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 августа. /УЗИНФОРМ/. 26 августа в связи с празднованием 22-й годовщины независимости Республики Узбекистан по инициативе хокимията Нуратинского района и областного Кенгаша общественного движения молодежи "Камолот", в "Доме милосердия" для престарелых и одиноких людей, расположенного в Нурате, была организована акция, которая прошла под лозунгом "Любовь и гордость моя, родной Узбекистан!".

В ходе акции 25 членов молодежного крыла Навоийского областного объединения профессиональных союзов и 25 учащихся профессиональных колледжей, членов молодежного отряда "Бунедкор" приняли участие в благоустройстве здания, где проживает более 100 престарелых и одиноких людей, очистили от мусора и сорняков территорию, побелили деревья.

В завершение мероприятия, которое прошло в праздничной обстановке, жильцам "Дома милосердия" областным объединением профессиональных союзов был подарен современный цветной телевизор, а районный хокимият организовал праздничный плов.

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