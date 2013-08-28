В Ташкенте прошел тренинг для педагогов по инклюзивному образованию

ТАШКЕНТ, 28 августа. /УЗИНФОРМ/. 27 августа в Ташкентском педагогическом колледже прошел тренинг для педагогов по инклюзивному образованию на тему "Методология организации инклюзивного образования", организаторами которого выступили ФОПСИ, Министерство народного образования Республики Узбекистан, Центр среднего специального профессионального образования Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан.

В тренинге приняли участие свыше 120 педагогов пилотных школ, детских садов, лицеев и колледжей в рамках проекта "Непрерывное инклюзивное образование в Узбекистане".

Цель тренинга - стимулировать участников к позитивному отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья.

По словам организаторов, в этом году число пилотных учреждений выросло до 64, в том числе 22 детских сада, 30 школ, 6 лицеев и 6 колледжей.

Уже разработана и внедрена в систему дошкольного младшего школьного образования на базе пилотных учреждений концепция Национальной модели инклюзивного образования в виде методического пособия.

Более 1000 детей с ОВЗ по всей Республике стали бенефициариями проекта.

С 14-25 августа подобные тренинги прошли во всех городах Узбекистана.

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