Продолжается прием заявок на участие в проекте Art week style.uz28.08.2013 10:27
ТАШКЕНТ, 28 августа. /УЗИНФОРМ/. В Ташкенте продолжается прием заявок на участие в крупномасштабном культурном проекте Art week style.uz в качестве волонтера.
Все желающие могут стать волонтерами по следующим направлениям:
- группа переводчиков,
- логистика,
- содействие дизайнерам,
- содействие на местах проведения мероприятий,
- группа информационной поддержки.
Отбор волонтеров будет проводиться на конкурсной основе в два этапа - отбор документов и собеседование.
Стоит отметить, что практика привлечения волонтеров в крупные проекты Фонда Форума функционирует уже несколько лет. С каждым годом количество желающих стать волонтером становится больше, в том числе и привлекаются молодые люди из областей. Для них специально проводятся лагеря и обучение с ведущими специалистами.
Прием заявок будет осуществляться до 25 сентября.
УЗИНФОРМ