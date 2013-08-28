



Продолжается прием заявок на участие в проекте Art week style.uz



ТАШКЕНТ, 28 августа. /УЗИНФОРМ/. В Ташкенте продолжается прием заявок на участие в крупномасштабном культурном проекте Art week style.uz в качестве волонтера. Все желающие могут стать волонтерами по следующим направлениям: группа переводчиков,

логистика,

содействие дизайнерам,

содействие на местах проведения мероприятий,

группа информационной поддержки. Отбор волонтеров будет проводиться на конкурсной основе в два этапа - отбор документов и собеседование. Стоит отметить, что практика привлечения волонтеров в крупные проекты Фонда Форума функционирует уже несколько лет. С каждым годом количество желающих стать волонтером становится больше, в том числе и привлекаются молодые люди из областей. Для них специально проводятся лагеря и обучение с ведущими специалистами. Прием заявок будет осуществляться до 25 сентября. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи